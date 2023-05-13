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«Фильм возвращает серию в нужное русло» — появились первые отзывы на «Форсаж 10»

«Фильм возвращает серию в нужное русло» — появились первые отзывы на «Форсаж 10»
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12 мая состоялась премьера фильма «Форсаж 10». Картину впервые показали представителям прессы в Риме, и сразу же после сеанса они начали делиться своими впечатлениями.

В целом критики остались довольны фильмом. Особенно журналисты хвалят безостановочный экшен, юмор и злодея Данте в исполнении Джейсона Момоа. Кроме того, в десятой части зрителей ждёт по-настоящему «шокирующая» концовка.

Первые отзывы критиков на «Форсаж 10»

Это дикий, захватывающий приключенческий фильм с самой шокирующей концовкой в серии. Неидеальный, но я очень жду возможности посмотреть его ещё раз.
«Форсаж 10» целиком и полностью принадлежит Джейсону Момоа и его плохому парню Данте Рейесу. В остальном — абсурд с нелепыми сценами, который всё равно развлекает. Какого отзыва вы ещё ожидали?
«Форсаж 10» — увлекательная и захватывающая поездка. Это визуальное пиршество с действительно невероятными трюками и безумными моментами, к которым уже привыкли фанаты серии. Но то, что Джейсон Момоа привносит в фильм в роли Данте, — это настоящее волшебство! Его игра источает харизму.
«Форсаж 10» совершенно нелепый (наслаждался каждой секундой). Из-за сюжета и некоторых сцен у меня заболело лицо — настолько часто я улыбался. Момоа невероятен. Тащит фильм на себе. Кино? Пожалуйста. Отличный летний блокбастер? Да, чёрт возьми. Он создан для просмотра на большом экране.
Фильм возвращает серию «Форсаж» в нужное русло, и всему виной Джейсон Момоа, который играет Данте. Он — Джокер из мира «Форсажа».

Мировая премьера «Форсажа 10» состоится 17 мая. Судя по всему, это будет лишь первая часть из будущей трилогии.

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