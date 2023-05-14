Космос или Средневековье: игроки решают, каким будет следующее дополнение для The Sims 4

Electronic Arts предлагает игрокам решить, на какую тему выйдут ближайшие дополнения для The Sims 4. Разработчики устроили опрос, в котором предлагают игрокам выбрать между различными стилями в одежде и архитектуре.
Так, игрокам предлагают выбор между готическим и полным ярких красок стилями одежды. Во втором вопросе игрокам предлагают выбрать между средневековыми замками и ретрофутуристичными зданиями. Само голосование продлится до 21 мая.
Один из вопросов про новое дополнение для The Sims 4
Фото: Electronic Arts
Судя по всему, по результатам опроса разработчики из Electronic Arts определят, в каком стиле выпустить следующее дополнение. Неясно пока, идёт речь о какой-либо коллекции предметов или о полноценном расширении, которое добавит в симулятор жизни новые механики.
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