В Epic Games Store бесплатно дарят дополнение «Жажда приключений» для The Sims 4

Цифровой магазин Epic Games Store запустил бесплатную раздачу набора из трёх дополнений для игры The Sims 4. Бандл называется «Жажда приключений», в него вошли:

DLC «Приключения в джунглях»;

каталог «Роскошная вечеринка»;

комплект «Фэшн-стрит».

Фото: Epic Games Store

Забрать каталог дополнений можно до 18 мая. Он доступен и в России, для того, чтобы его добавить в библиотеку, нужно объединить аккаунт Epic Games с аккаунтом EA. Какую игру EGS раздаст следом, пока неизвестно.

В этом году The Sims 4 исполнится девять лет — всё это время EA поддерживает игру дополнениями и различными апдейтами, расширяющими геймплей. Как рассказал продюсер серии Филипп Ринг, аудитория игры достигла невероятных 70 млн человек. Это рекорд франшизы.