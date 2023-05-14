Фильм «Питер Пэн и Венди» стал худшим ремейком Disney по версии зрителей

28 апреля Disney выпустила фильм «Питер Пэн и Венди» — ремейк культового мультфильма «Питер Пэн» 1953 года. Судя по всему, компания не делала большую ставку на картину, поэтому он сразу же вышел в онлайн-кинотеатре Disney+, миновав кинотеатры.
Спустя чуть больше двух недель рейтинг картины на агрегаторе Rotten Tomatoes устоялся — ленту рекомендуют всего лишь 12% пользователей. Это худший результат в истории ремейков Disney: ранее антирекорд принадлежал прошлогоднему «Пиноккио» (28%) и «Мулан» (47%).
Рейтинг фильма от критиков и зрителей на Rotten Tomatoes
Фото: Rotten Tomatoes
Зрители ругают фильм за серую картинку, плохую актёрскую игру, адаптацию сюжета под современные реалии и незапоминающихся персонажей. Очень вероятно, что антирекорд «Питер Пэн и Венди» продержится недолго: 26 мая состоится премьера ремейка «Русалочки», трейлеры которого заваливают дизлайками.
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