У трейлера новой «Русалочки» уже почти 1 млн дизлайков. Фанаты очень недовольны

Disney показала полноценный трейлер ремейка «Русалочки» 13 марта. Ролик совсем не понравился аудитории, поэтому его оперативно задизлайкали и стали писать негативные комментарии.
Спустя всего четыре дня количество дизлайков резко увеличилось. Сейчас оно дошло почти до 1 млн — под видео набралось 985 тыс. дизлайков и всего 184 тыс. лайков. Количество недовольных людей явно продолжает расти.
Фото: YouTube
«Русалочка» — ремейк мультфильма 1989 года. Роль Ариэль досталась темнокожей актрисе Холли Бэйли. Это и есть основная причина, по которой фильм так негативно воспринимают ещё до его выхода.
Премьера фильма состоится 26 мая 2023 года в кинотеатрах по всему миру.
Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Studios. Права на видео принадлежат Walt Disney Studios.
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