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Вышел финальный трейлер фильма «Форсаж 10» — он идёт почти пять минут

В преддверии релиза новой части фильма по франшизе «Форсаж» Universal Pictures выпустила финальный трейлер ленты.

В ролике, посвящённом «Форсажу 10», создатели картины показали кадры погони и схватки Доминика Торетто в исполнении Вина Дизеля с новым антагонистом Данте (Джейсон Момоа).

Всего видео идёт более четырёх с половиной минут и содержит кадры предыдущих частей фильма.

Видео доступно на YouTube-канале The Fast Saga. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Мировая премьера фильма «Форсаж 10» состоится 17 мая в кинотеатрах мира. В России ленту можно будет посмотреть с 25 мая — показ организуют сторонние компании.

Ранее исполнитель главной роли Вин Дизель обмолвился о том, что существует вероятность выхода 12-го фильма по франшизе.