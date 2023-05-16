Новая The Legend of Zelda стала одним самых масштабных релизов в истории Франции
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The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom буквально рвёт и мечет. Игра, ставшая самой высокооценённой в истории, также приносит разработчикам очень много денег и бьёт рекорды. За первые дни релиза во Франции было продано 500 тыс. копий игры.
В стране проект стартовал лучше, чем Red Dead Redemption 2, FIFA 23, Pokemon Scarlet & Violet и другие игры. Несмотря на успешный запуск, тайтл не смог побить рекорд GTA 5, продажи которой в первые дни превысили 850 тыс. копий.
Отмечается, что таких отличных результатов новой The Legend of Zelda удалось достичь только на одной платформе. Если бы Tears of the Kingdom вышла где-нибудь ещё, ситуация была бы ещё лучше.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom доступна на Nintendo Switch.
Если вы не понимаете, за что так любят The Legend of Zelda
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