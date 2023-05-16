В Overwatch 2 никогда не будет обещанного сюжетного режима

Вслед за анонсом внедрения сюжета в Overwatch 2, которое состоится в августе с шестым сезоном, Blizzard неожиданно объявила о масштабной деградации оригинальной задумки для кооперативного режима.

Если кратко, то фанатов ждут самые обычные кооп-миссии — похожие на те, что были в первой Overwatch в рамках сезонных активностей. Никакой прокачки талантов, никаких амбициозных постановочных героических миссий, никакой глобальной прогрессии. Ничего из обещанного в 2019 году в итоге не будет.

Как утверждают разработчики, чтобы реализовать обещанное и задуманное, потребуется ещё как минимум несколько лет. А в Blizzard хотят быть «более гибкими», внедряя сюжетный контент чаще. Поэтому куда более простые кооп-миссии будут появляться чуть ли не каждый сезон.

Планы на ближайшие сезоны OW2: Сюжет в Overwatch 2 появится в августе: Blizzard раскрыла будущие сезоны шутера

Это не первый раз за недавнее время, когда Blizzard не смогла сдержать обещания. Фанаты Warcraft 3 вспомнят, что изначально в Warcraft 3: Reforged обещали расширение сюжета и постановочные кинематографические катсцены. От всего этого в итоге отказались.