Эдди Мёрфи сыграет главную роль в новой части «Розовой пантеры»

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что главную роль в новой части «Розовой пантеры» сыграет актёр Эдди Мёрфи, известный по фильмам «Поменяться местами», «Уловки Норбита», «Знакомьтесь: Дэйв» и другим.

Образ инспектора Клузо, который выступает главным героем франшизы, в разных фильмах воплощали Питер Селлерс, Алан Аркин, Роджер Мур и Стив Мартин. Судя по всему, Мёрфи станет ещё одним актёром, сыгравшим эту роль.

Согласно информации, новая часть франшизы будет смесью живой съёмки с реальными актёрами и анимации. Режиссёром картины назначен Джефф Фаулер, снявший «Соника в кино», а за сценарий отвечает Крис Бремнер.

Даты выхода у новой «Розовой пантеры» пока что нет. За производство ленты будет отвечать Metro-Goldwyn-Mayer.