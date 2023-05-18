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Эдди Мёрфи сыграет главную роль в новой части «Розовой пантеры»

Эдди Мёрфи сыграет главную роль в новой части «Розовой пантеры»
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Издание The Hollywood Reporter сообщило, что главную роль в новой части «Розовой пантеры» сыграет актёр Эдди Мёрфи, известный по фильмам «Поменяться местами», «Уловки Норбита», «Знакомьтесь: Дэйв» и другим.

Образ инспектора Клузо, который выступает главным героем франшизы, в разных фильмах воплощали Питер Селлерс, Алан Аркин, Роджер Мур и Стив Мартин. Судя по всему, Мёрфи станет ещё одним актёром, сыгравшим эту роль.

Согласно информации, новая часть франшизы будет смесью живой съёмки с реальными актёрами и анимации. Режиссёром картины назначен Джефф Фаулер, снявший «Соника в кино», а за сценарий отвечает Крис Бремнер.

Даты выхода у новой «Розовой пантеры» пока что нет. За производство ленты будет отвечать Metro-Goldwyn-Mayer.

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