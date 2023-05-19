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Можно играть: эксперты протестировали The Last of Us на ПК после выхода патчей

Можно играть: эксперты протестировали The Last of Us на ПК после выхода патчей
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Технические эксперты издания Digital Foundry выпустили обзор The Last of Us на ПК с актуальной версией 1.0.5. Специалисты решили выяснить, изменилось ли качество порта к лучшему после девяти патчей через полтора месяца с момента релиза. На релизе в конце марта проект был практически неиграбелен: он тормозил и вылетал даже на мощнейших компьютерах, а графические баги превращали персонажей в настоящих монстров.

Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат Digital Foundry/Sony.

Эксперты протестировали The Last of Us на ПК с процессором AMD Ryzen 5 3600 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2070 Super. В целом специалисты похвалили разработчиков из Naughty Dog и Iron Galaxy — игра действительно выглядит гораздо лучше и потребляет куда меньше ресурсов компьютера. Загрузки и компиляция шейдеров также стали куда быстрее, чем раньше.

Игра стала потреблять меньше видеопамяти и выглядеть гораздо лучше

Игра стала потреблять меньше видеопамяти и выглядеть гораздо лучше

Фото: Digital Foundry/Sony

Фото: Digital Foundry/Sony

Из недостатков в Digital Foundry выделили небольшие подтормаживания в некоторых сценах, а также неравномерное распределение кадров, из-за чего кажется, будто игра иногда тормозит при стабильной частоте кадров. В заключение эксперты заявили, что разработчики проделали большую работу, однако им ещё предстоит потрудиться, чтобы исправить остальные проблемы игры.

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