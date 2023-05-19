Стрим: обсуждаем анонс Mortal Kombat 1 и разбираем российский комикс «Северный Паук»
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«Чемпионат» на связи! Мы продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в 28-й раз проводим большой вечерний стрим, на котором поделимся впечатлениями от анонса Mortal Kombat 1 (2023) и расскажем про фильм комикс «Северный Паук» о русском супергерое. Также обсудим самые яркие события последних 7 дней. Среди них
- когда выйдет игра GTA 6?
- PlayStation продолжит терять эксклюзивы?
- почему Blizzard отменила сюжетную кампанию в Overwatch 2?
Смотрите прямую трансляцию в 21:15 мск по этой ссылке на YouTube
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