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Стрим: обсуждаем новым «Мортал Комбат», комикс про сибирского Человека-паука и новые проблемы Blizzard

Стрим: обсуждаем анонс Mortal Kombat 1 и разбираем российский комикс «Северный Паук»
Mortal Kombat 1 (2023)
Аудио-версия:
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«Чемпионат» на связи! Мы продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в 28-й раз проводим большой вечерний стрим, на котором поделимся впечатлениями от анонса Mortal Kombat 1 (2023) и расскажем про фильм комикс «Северный Паук» о русском супергерое. Также обсудим самые яркие события последних 7 дней. Среди них

  • когда выйдет игра GTA 6?
  • PlayStation продолжит терять эксклюзивы?
  • почему Blizzard отменила сюжетную кампанию в Overwatch 2?

Смотрите прямую трансляцию в 21:15 мск по этой ссылке на YouTube

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