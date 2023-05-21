Авторы War Thunder откатили важные изменения в экономике из-за бурной реакции игроков

В начале мая разработчики War Thunder анонсировали серьёзные изменения в экономике экшена. Нововведения в первую очередь коснулись бы системы получения наград и стоимости ремонта, из-за чего игрокам пришлось бы куда больше времени тратить на улучшение своей техники и общую прогрессию в игре.

Пользователи обвинили авторов из студии Gaijin Entertainment в жадности и устроили настоящую бомбардировку негативными обзорами в Steam. За последние недели игроки оставили больше 41 тыс. рецензий, из которых 84% — отрицательные.

Фото: Steam

Разработчики сперва попытались более подробно объяснить игрокам суть изменений, однако их это не убедило. В результате 18 мая Gaijin Entertainment откатила все изменения обратно, отметив, что «слышит отзывы игроков».

20 мая разработчики опубликовали большой пост в Steam, в котором креативный директор студии Кирилл Юдинцев рассказал о монетизации условно-бесплатных игр. В своём посте он заявил, что авторы продолжат искать золотую середину между платными функциями и доступностью — о будущих изменениях игрокам станет известно во второй половине лета.

Кроме того, автор призвал геймеров не оставлять негативные отзывы в Steam. По его словам, большинство людей не читают рецензии, поэтому недавние обзоры на площадке Valve с отметкой «Крайне отрицательные» серьёзно вредят имиджу игры. Вместо этого Юдинцев предложил геймерам делиться обратной связью на официальном форуме War Thunder.