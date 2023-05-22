Утекло три скриншота пиратской Skull & Bones

У Ubisoft сейчас явные проблемы. Компания будто встала в тупик и не знает, как ей из него выбраться, а в разработке находятся ещё много проектов. Один из них — пиратский экшен Skull & Bones, над которым работают уже очень давно.

Недавно пользователь под ником Desperate_Shock9830 показал три скриншота из закрытого тестирования. Кадры он получил якобы от своего друга, который и участвовал в тестировании. На них можно увидеть девушку в какой-то локации и корабль.

Фото: Desperate_Shock9830

Фото: Desperate_Shock9830

Фото: Desperate_Shock9830

Релиз игры должен состояться в этом году, однако точную дату Ubisoft пока не назвала. Возможно, об игре расскажут во время летних презентаций, на которых и выступит Ubisoft.

Skull & Bones — пиратский экшен, в котором нужно вжиться в роль пирата, грабить судна и многое другое.