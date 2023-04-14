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Эпичные битвы, разнообразный открытый мир и полезные спутники — детали FInal Fantasy 16

Эпичные битвы, разнообразный открытый мир и полезные спутники — детали FInal Fantasy 16
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Sony провела трансляцию State of Play, на которой показала грядущую Final Fantasy 16. Авторы продемонстрировали игровой процесс в деталях, рассказали о главных героях игры и поделились другими подробностями.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Square Enix.

  • Авторы сразу же начали с показа карты мира, на которой можно увидеть главные точки интереса и телепортироваться в уже посещённые места. Само собой, она будет открываться по ходу прохождения.
Кусочек карты мира в Final Fantasy 16

Кусочек карты мира в Final Fantasy 16

Фото: Sony

  • Открытый мир Валистеи будет наполнен большими городами, тихими деревушками, таинственными пещерами и другими локациями.
  • Древо умений главного героя будет просто гигантским. Авторы отмечают, что если пользователь запутается в наборе способностей, то он сможет воспользоваться советами по прокачке в меню игры или использовать функцию автораспределения скиллов.
Древо умений в Final Fantasy 16

Древо умений в Final Fantasy 16

Фото: Sony

  • Во время сражений главному герою будут помогать его компаньоны, но управлять ими будет нельзя. Боты смогут отталкиваться от умений игрока и комбинировать свои способности с его скиллами.
  • В Final Fantasy 16 будет специальный персонаж-историк, который всегда объяснит герою расстановку сил в мире игры, расскажет предысторию того или иного персонажа и введёт в курс дела любого события.
  • Бои в игре будут очень разнообразными. Одни схватки похожи на сражения в духе Dark Souls, другие напоминают эпичные битвы с колоссами из серии God of War, третьи — что-то в духе NieR: Automata.

Релиз Final Fantasy 16 состоится 22 июня эксклюзивно на PS5. Разработчики пообещали поделиться множеством деталей в ближайшие недели.

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