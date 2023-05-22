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Для VIctoria 3 вышло дополнение Voice of the People с Лениным и другими агитаторами

Для VIctoria 3 вышло дополнение Voice of the People с Лениным и другими агитаторами
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Paradox Interactive выпустила первое дополнение для глобальной стратегии Victoria 3. Аддон Voice of the People посвящён противостоянию между реформистами, реакционерами и революционерами. Игрок окажется в самом центре политического кризиса, где харизматичные исторические персонажи пытаются отстоять свои взгляды.

Видео доступно на YouTube-канале Paradox Interactive. Права на видео принадлежат Paradox Interactive

Вместе с дополнением в Victoria 3 появилась система агитаторов. Более 60 исторических деятелей будут отстаивать свои убеждения в странах Нового времени. В игре появятся Владимир Ленин, Джон Браун, Роза Люксембург, Джузеппе Мадзини и другие исторические фигуры. С ними можно как сотрудничать, назначая их лидерами заинтересованных групп, так и полностью изгонять из страны, если они доставляют слишком много неудобств.

Помимо введения агитаторов, Voice of the People расширит новые события, решения и записи в дневнике, посвящённые Франции. Разработчики обещают сильно доработать одну из сильнейших стран XIX века. Дополнение можно приобрести и в России по цене в 749 рублей.

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