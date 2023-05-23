Авторы War Thunder убрали упоминание Steam с сайта игры после ревью-бомбинга от геймеров

В середине мая разработчики из студии Gaijin Entertainment выпустили крупное обновление для War Thunder, которое игроки встретили с резким негативом. Они начали массово уничтожать рейтинг игры в Steam, доведя показатель недавних обзоров до планки «Крайне отрицательные». Авторы откатили все изменения, однако пользователей это не устроило.

После этого креативный директор студии Кирилл Юдинцев опубликовал большой пост, в котором рассказал о монетизации условно-бесплатных проектов и попросил фанатов не оставлять негативные обзоры в Steam. По его словам, это вредит имиджу игры и отталкивает потенциальных новичков от проекта.

Судя по всему, призыв разработчика не повлиял на геймеров — и авторы решили попросту убрать упоминание Steam с собственного официального сайта. Возможно, таким образом разработчики хотят уменьшить влияние негативных обзоров на площадке Valve на общий имидж проекта.

Официальный сайт War Thunder

При этом если проверить страницу игры через платформу Wayback Machine, то ещё 20-го числа на сайте был логотип Steam.

Фото: Wayback Machine

Ранее создатели War Thunder заявили, что представят крупные изменения экономики экшена во второй половине лета.