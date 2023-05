Sony раскрыла продажи ремейка The Last of Us и «Человека-паука» на ПК

В ходе своего отчёта Sony рассказала, как обстоят дела с продажами «Человека-паука» и ремейка The Last of Us на ПК. Оба проекта были эксклюзивами PlayStation, но через какое-то время вышли на ПК.

«Человек-паук» на ПК разошёлся тиражом в 1,5 млн копий за восемь месяцев, а всего с продаж игры на платформе Sony выручила $ 50 млн. Ремейк The Last of Us за первый месяц купили более 368 тыс. раз. А выручка составила примерно $ 15,5 млн.

Фото: Sony

«Человек-паук» вышел на ПК без особых проблем, а вот релиз The Last of Us сопроводился ужасным техническим состоянием тайтла. Разработчики, конечно, уже выпустили множество патчей и привели проект в порядок, однако не самый удачный запуск точно останется в памяти у геймеров.