Sony раскрыла продажи ремейка The Last of Us и «Человека-паука» на ПК
Поделиться
В ходе своего отчёта Sony рассказала, как обстоят дела с продажами «Человека-паука» и ремейка The Last of Us на ПК. Оба проекта были эксклюзивами PlayStation, но через какое-то время вышли на ПК.
«Человек-паук» на ПК разошёлся тиражом в 1,5 млн копий за восемь месяцев, а всего с продаж игры на платформе Sony выручила $ 50 млн. Ремейк The Last of Us за первый месяц купили более 368 тыс. раз. А выручка составила примерно $ 15,5 млн.
Фото: Sony
«Человек-паук» вышел на ПК без особых проблем, а вот релиз The Last of Us сопроводился ужасным техническим состоянием тайтла. Разработчики, конечно, уже выпустили множество патчей и привели проект в порядок, однако не самый удачный запуск точно останется в памяти у геймеров.
Касательно PS Plus
Комментарии
- 24 мая 2023
-
09:36
-
09:21
-
09:09
-
08:34
- 23 мая 2023
-
23:20
-
22:15
-
21:37
-
21:11
-
20:49
-
20:21
-
19:40
-
19:04
-
18:53
-
18:30
-
18:10
-
17:51
-
17:20
-
16:52
-
16:19
-
15:58
-
15:27
-
15:07
-
14:52
-
14:24
-
14:17
-
13:58
-
13:28
-
13:20
-
13:04
-
12:35
-
12:34
-
12:27
-
11:53
-
11:15
-
10:44
Партнерский контент