Авторы War Thunder обратились к игрокам после громкого скандала и пообещали всё исправить

В середине мая разработчики из студии Gaijin Entertainment выпустили крупное экономическое обновление для War Thunder, которое игроки встретили с резким негативом. Они начали массово уничтожать рейтинг игры в Steam, доведя показатель недавних обзоров до планки «Крайне отрицательные». Авторы откатили все изменения, однако пользователей это не устроило. В конечном итоге авторы даже убрали упоминания Steam с официального сайта игры.
23 мая разработчики из Gaijin Entertainment опубликовали обращение к игрокам — в нём они вновь извинились перед пользователями. Авторы заявили, что прекрасно видят недовольство игроков и планируют всё исправить. Студия собирается показать дорожную карту возможных изменений уже в середине июня.
Наконец, создатели заявили, что обязательно найдут «способ улучшить игру и вернуть доверие игроков».
Нам жаль, что мы вызвали столько расстройства и разочарования. Мы обязательно найдём способ улучшить игру и вернуть ваше доверие. Спасибо за ваше понимание и терпение в эти непростые времена. Мы ценим вашу поддержку и преданность к игре, которую мы все любим!
Недавние отзывы War Thunder в Steam тем временем опустились до отметки в 7%, а общие обзоры проекта теперь находятся в категории «Смешанные».
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