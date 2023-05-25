В Steam бесплатно раздают стратегию Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War
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25 мая в Steam стартовала раздача Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War — стратегии от студии Proxy Studios. Игру можно забрать в том числе и в России до 1 июня 20:00 мск.
Видео доступно на YouTube-канале Таверна Игровых Историй. Права на видео принадлежат Slitherine Ltd.
Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War — 4Х-стратегия по культовой вселенной, в которой игрок берёт на себя роль правителя одной из четырёх фракций, строит города, исследует территорию и уничтожает своих противников. Проект поступил в продажу летом 2018 года и считается одной из лучших игр по Warhammer — в Steam у игры 80% положительных отзывов.
Вместе с раздачей авторы также устроили распродажу дополнений — комплект расширений обойдётся в 2040 рублей.
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