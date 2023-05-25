Квентин Тарантино объяснил, почему «Кинокритик» станет его последним фильмом
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Квентин Тарантино снял девять полнометражных фильмов. Следующий, десятый по счёту проект под названием «Кинокритик» станет его последней работой в большом кино. Легендарный постановщик и сценарист объяснил, почему он принял такое решение.
По словам Тарантино, «на пике» — идеальное время для завершения карьеры режиссёра.
Просто время пришло. Пришло время уходить. Мне нравится идея уйти на пике. Нравится идея отдавать все силы в течение 30 лет, а потом сказать: «Ладно, хватит». И мне не нравится работать на убыль.
Квентин добавил, что в будущем, возможно, он может поработать над каким-нибудь телешоу или короткометражкой. Но он уверен, что в будущем точно продолжит писать.
Я мог бы сделать телешоу. Я ведь не говорил, что собираюсь полностью пропасть с радаров? Я мог бы сделать телешоу, мог бы снять короткометражный фильм, поставить пьесу. Я мог бы делать всё, что угодно, но, вероятно, я буду в большей степени писателем.
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