Арнольд Шварценеггер может попасть в киновселенную Marvel

В беседе с изданием Men's Health знаменитый актёр и культурист Арнольд Шварценеггер заявил, что он может сыграть какого-нибудь героя в киновселенной Marvel. Арнольд подчеркнул, что это может произойти только в том случае, если ему подберут стоящую роль.

Если только роль мне подойдёт.

В киновселенной Marvel уже отметился целый ряд матёрых актёров старой школы. Например, Майкл Дуглас блистал в трёх частях «Человека-муравья», Сильвестр Сталлоне сыграл немаловажную роль во второй части «Стражей Галактики», а Майкл Китон талантливо воплотил образ злодея в картине «Человек-паук: Возвращение домой».

25 мая в онлайн-кинотеатре Netflix состоялась премьера сериала «Фубар» — первого телевизионного проекта Арнольда Шварценеггера. Все восемь эпизодов уже доступны в сервисе с русскими субтитрами и оригинальной озвучкой.