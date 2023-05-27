Из-за санкций объём российской киноиндустрии может просесть на 50%

Российская киноиндустрия на 90% зависит от оборудования иностранного производства, а заменить российскими аналогами камеры, плёнку и различную технику для производства фильмов пока невозможно. Об этом заявило издание РБК со ссылкой на отчёт киностудии имени М. Горького.

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В отчёте студии говорится, что российская киноотрасль нуждается в усилении государственного стимулирования. Напомним: в прошлом году Фонд кино выделил на отечественное кино более 10 млрд рублей, а в этом году фонд суммарно вложит в индустрию 11,6 млрд. Заместитель гендиректора по техническим вопросам, закупкам, безопасности и АХО Киностудии имени М. Горького Андрей Данилин подчеркнул, что помощь правительства явно ощущается, но этого всё же недостаточно.

Данилин уверен, что в российской киноиндустрии процесс импортозамещения займёт долгие годы. Пока студии могут использовать оборудование дружественных стран. Представители студии уверены, что из-за санкций объём отечественного кинорынка в ближайшее время сократится на 50%. На сокращение повлиял и уход из России крупных кинокомпаний.