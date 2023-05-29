Рок-группа Киану Ривза Dogstar дала свой первый за 20 лет концерт

На днях случилось кое-что интересное — рок-группа Киану Ривза Dogstar дала свой первый за 20 лет концерт. Последний концерт группа исполнила в конце 2002 года, после чего распалась.

Почему Киану Ривз решил воссоединиться со старыми приятелями, неизвестно. Как актёр отметил в интервью Billboard, ему всегда не хватало музыкальных концертов, он по ним скучал.

Я скучал по совместной игре, я скучал по совместному написанию песен и по концертам. Это то, чего мне всегда не хватало. Мы пришли к тому, что больше не играли. Как только мы начали играть снова, это было приятно, по-настоящему позитивно и креативно.

Dogstar воссоединилась на фестивале BottleRock. На нём группа исполнила 12 песен — девять из них были из предыдущих альбомов, а три песни войдут в следующую пластинку.

Видео с концерта

Видео доступно на YouTube-канале Mandalyn Media. Права на видео принадлежат Mandalyn Media.

Видео доступно на YouTube-канале jesseriah. Права на видео принадлежат jesseriah.