В WhatsApp скоро можно будет транслировать экран своему собеседнику

Как сообщает портал WABetaInfo, в популярном мессенджере WhatsApp скоро появится ещё одна важная функция. Она позволит делиться экраном с собеседниками во время видеозвонков. Сейчас функционал уже доступен тестировщикам приложения.

Работать технология будет очень просто: во время звонка можно будет нажать отдельную кнопку на экране, после чего включится трансляция экрана. После этого собеседник сможет увидеть всё происходящее на экране смартфона другого человека.

Вот так выглядит функционал показа экрана Фото: WABetaInfo

В WABetaInfo отмечают, что функция будет доступна только в актуальных версиях WhatsApp. Кроме того, пока что трансляция содержимого экрана ограничена одиночными видеозвонками — в групповых сессиях технология недоступна. Пока неясно, планируют ли разработчики добавить функцию в массовых разговорах.