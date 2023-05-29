Свежий трейлер Alan Wake 2 получил озвучку на русском языке

Студия перевода и озвучки игр GamesVoice опубликовала русскоязычную версию трейлера предстоящего релиза Alan Wake 2, представленного на PlayStation Showcase.

GamesVoice не подтвердила, что планирует полностью озвучить игру, но подчеркнула, что «команда крайне заинтересована в озвучке проекта, и пока это всё, что мы можем сказать на данную тему».

Видео доступно на YouTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат GamesVoice.

Ранее студия выпустила мод с русскоязычным дубляжом для Half-Life: Alyx, а сейчас работает над озвучкой Hogwarts Legacy и Star Wars Jedi: Survivor.

Сиквел культового триллера Alan Wake выйдет 17 октября 2023 года на ПК (в магазине Epic Games Store) и консолях. В России игра недоступна для предзаказа, при этом она получит официальный перевод субтитров и интерфейса.