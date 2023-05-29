Свежий трейлер Alan Wake 2 получил озвучку на русском языке

Студия перевода и озвучки игр GamesVoice опубликовала русскоязычную версию трейлера предстоящего релиза Alan Wake 2, представленного на PlayStation Showcase.
GamesVoice не подтвердила, что планирует полностью озвучить игру, но подчеркнула, что «команда крайне заинтересована в озвучке проекта, и пока это всё, что мы можем сказать на данную тему».
Видео доступно на YouTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат GamesVoice.
Ранее студия выпустила мод с русскоязычным дубляжом для Half-Life: Alyx, а сейчас работает над озвучкой Hogwarts Legacy и Star Wars Jedi: Survivor.
Сиквел культового триллера Alan Wake выйдет 17 октября 2023 года на ПК (в магазине Epic Games Store) и консолях. В России игра недоступна для предзаказа, при этом она получит официальный перевод субтитров и интерфейса.
- 29 мая 2023
-
15:50
-
15:26
-
14:58
-
14:33
-
14:26
-
14:10
-
13:51
-
13:22
-
12:51
-
12:25
-
11:55
-
11:45
-
11:18
-
10:51
-
10:10
-
09:44
-
09:05
-
08:31
- 28 мая 2023
-
23:23
-
23:01
-
18:47
-
18:01
-
17:33
-
17:24
-
16:36
-
16:04
-
15:35
-
15:04
-
14:40
-
13:57
-
13:24
-
12:57
-
12:26
- 27 мая 2023
-
22:14
-
20:31