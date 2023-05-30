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Хидео Кодзима поделился впечатлениями после просмотра фильма «Форсаж 10»

Хидео Кодзима поделился впечатлениями после просмотра фильма «Форсаж 10»
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Популярный геймдизайнер Хидео Кодзима рассказал подписчикам, что посмотрел новую часть «Форсажа» — это удалось сделать лишь сейчас из-за командировки.

«Гений» отметил, что обычно после таких перелётов засыпает на фильмах, но в этот раз был бодр с самого начала фильма. Кодзима также признался, что слабо помнит сюжет прошлых частей, но это не помешало ему получить приятные эмоции.

Я смотрю эту франшизу уже 20 лет, но кто умер? Кого оставили? Кто был врагом? Кто стал союзником? Я мало помнил, но это уже не имело значения. Я получил заряд энергии!

Фото: «Твиттер» Хидео Кодзимы

Ранее Кодзима высоко оценил последнюю часть «Стражей Галактики», назвав структуру трилогии идеальной.

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Между тем «Форсаж 10» уже собрал в прокате более полумиллиарда долларов. При этом лента уступает в темпе «Форсажу 8» и «Форсажу 7».

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