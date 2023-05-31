Генри Кавилл влюбился в Супергёрл из нового фильма «Флэш»

По слухам, Генри Кавилл уже посмотрел нового «Флэша» с Эзрой Миллером в главной роли. Фильм актёру очень понравился. В блокбастере есть Супергёрл, которую играет актриса Саша Калле. Кавилл, который раньше играл Супермена в киновселенной DC, влюбился в эту героиню.

Саша призналась, что встретила Кавилла через несколько месяцев после съёмок. По её словам, Генри гордится её воплощённым образом, отметив, что она проделала феноменальную работу.

Я спросила его: «Ты гордишься мной, кузен? Одобряет ли Супермен?». А он такой: «Абсолютно. Ты проделала феноменальную работу». Для меня это было важно, потому что это же Генри Кавилл, «Человек из стали».

«Флэш» выйдет в мировой прокат 16 июня, однако официальной премьеры в России не будет. Несмотря на это, фильм наверняка доберётся до страны позже в неофициальном виде.