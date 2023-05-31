Скандального Эзру Миллера не будут менять на другого актёра в возможном сиквеле «Флэша»

Режиссёр «Флэша» Андреас Мускетти рассказал, что в потенциальном сиквеле ленты не собирается искать другого актёра на главную роль, несмотря на все выходки Эзры Миллера.

По мнению постановщика, Эзра как никто другой работает над своим персонажем и вкладывается в свою роль на все 100%. Как отметил Мускетти, с ролью Флэша лучше Миллера не справится никто.

Если продолжение будет, то в нём снова сыграет Эзра. Я не думаю, что есть кто-то, кто мог бы сыграть персонажа так же хорошо, как он. Другие актёры и образы великолепны, но это их видение персонажа.

Более того, и посмотревшие ленту критики отмечали, что Миллер отлично сыграл Флэша. Говорили, что актёр был рождён для этой роли.

«Флэш» выйдет в мировой прокат 16 июня, однако официальной премьеры в России не будет. Несмотря на это, фильм наверняка доберётся до страны позже в неофициальном виде.