Скандального Эзру Миллера не будут менять на другого актёра в возможном сиквеле «Флэша»
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Режиссёр «Флэша» Андреас Мускетти рассказал, что в потенциальном сиквеле ленты не собирается искать другого актёра на главную роль, несмотря на все выходки Эзры Миллера.
По мнению постановщика, Эзра как никто другой работает над своим персонажем и вкладывается в свою роль на все 100%. Как отметил Мускетти, с ролью Флэша лучше Миллера не справится никто.
Если продолжение будет, то в нём снова сыграет Эзра. Я не думаю, что есть кто-то, кто мог бы сыграть персонажа так же хорошо, как он. Другие актёры и образы великолепны, но это их видение персонажа.
Более того, и посмотревшие ленту критики отмечали, что Миллер отлично сыграл Флэша. Говорили, что актёр был рождён для этой роли.
«Флэш» выйдет в мировой прокат 16 июня, однако официальной премьеры в России не будет. Несмотря на это, фильм наверняка доберётся до страны позже в неофициальном виде.
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