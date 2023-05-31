Qualcomm готова помочь PlayStation и Nintendo сделать новые портативные консоли

Qualcomm не прочь оказать помощь Sony и Nintendo в создании новых портативных консолей. Об этом на круглом столе для СМИ на выставке Computex 2023 рассказал старший вице-президент компании Алекс Катузян.

Эти компании (PlayStation и Nintendo) заинтересованы в игровых возможностях портативных устройств. Очевидно, что они должны связаться с нами и обсудить сотрудничество. Думаю, они обычно обращаются к кому-то вроде Qualcomm, потому что знают, чего мы добились в играх под Android.

Важно отметить, что Qualcomm не подтвердила, что работает с какой-либо компанией над новой портативкой. Но с недавним анонсом портативной консоли Sony Project Q и слухами о том, что в ближайшие несколько лет может появиться преемник Nintendo Switch, вполне вероятно, что игровой чип от Qualcomm может стать сердцем одного из новых игровых устройств.

В 2021 году Qualcomm выпустила процессор Snapdragon G3x Gen1. Он создан специально для игровых портативных устройств. Razer Edge пока что единственное портативное устройство, которое использует этот процессор. Qualcomm открыта для поиска партнёров, которые хотят использовать свою собственную экосистему, а не ограничиваться исключительно системами на базе Android.