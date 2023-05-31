Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига Европы. Финал. Севилья — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Qualcomm готова помочь PlayStation и Nintendo сделать новые портативные консоли

Qualcomm готова помочь PlayStation и Nintendo сделать новые портативные консоли
Аудио-версия:
Комментарии

Qualcomm не прочь оказать помощь Sony и Nintendo в создании новых портативных консолей. Об этом на круглом столе для СМИ на выставке Computex 2023 рассказал старший вице-президент компании Алекс Катузян.

Эти компании (PlayStation и Nintendo) заинтересованы в игровых возможностях портативных устройств. Очевидно, что они должны связаться с нами и обсудить сотрудничество. Думаю, они обычно обращаются к кому-то вроде Qualcomm, потому что знают, чего мы добились в играх под Android.

Важно отметить, что Qualcomm не подтвердила, что работает с какой-либо компанией над новой портативкой. Но с недавним анонсом портативной консоли Sony Project Q и слухами о том, что в ближайшие несколько лет может появиться преемник Nintendo Switch, вполне вероятно, что игровой чип от Qualcomm может стать сердцем одного из новых игровых устройств.

В 2021 году Qualcomm выпустила процессор Snapdragon G3x Gen1. Он создан специально для игровых портативных устройств. Razer Edge пока что единственное портативное устройство, которое использует этот процессор. Qualcomm открыта для поиска партнёров, которые хотят использовать свою собственную экосистему, а не ограничиваться исключительно системами на базе Android.
Материалы по теме
«Человек-паук 2», Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage: все игры PlayStation Showcase 2023
Live
«Человек-паук 2», Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage: все игры PlayStation Showcase 2023
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023