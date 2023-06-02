Для ритм-экшена Hi-Fi Rush скоро может выйти первое дополнение

2 июня на странице Hi-Fi Rush в Steam появилось десять новых достижений. Сейчас они скрыты и отображаются даже без названий. Пока неясно, что нужно сделать для того, чтобы получить их.

Игроки тем временем связывают появление достижений с выходом дополнения для игры. Его могут анонсировать уже на презентации Xbox, которая состоится 11 июня. Возможно, разработчики из Tango Gameworks действительно готовят анонс нового расширения для проекта, хотя о дальнейшей поддержке проекта компания ранее не сообщала.

Hi-Fi Rush — музыкальный экшен, вышедший 25 января на ПК, Xbox и в сервисе Game Pass. Проект от авторов The Evil Within моментально влюбил в себя игроков: в Steam у игры 97% положительных отзывов.