Зрители оценили сериал «Кумир» куда выше критиков
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Пару дней назад на HBO стартовал сериал «Кумир» с музыкантом The Weeknd и дочерью Джонни Деппа. Ещё до выхода шоу появились оценки критиков — они разнесли сериал в пух и прах, а вот аудитория приняла его более сдержанно.
Если взглянуть на рейтинг проекта на сайте Rotten Tomatoes, то можно увидеть, что общий рейтинг от аудитории составляет 63%, тогда как от критиков — всего 26%.
Фото: Rotten Tomatoes
По мнению зрителей, шоу получилось интересным и интригующим. Сцены с наготой и сексом аудитория, в отличие от критиков, приняла хорошо. Люди не считают, что они слишком откровенные или лишние.
Такое на телевидении появляется раз в несколько лет, и, когда это происходит, оно поражает сильно и быстро. Безумно люблю Абеля и всё, что он даёт этому сериалу.
«Кумир» остроумно написан, по ходу преподнося неожиданные сюрпризы, — мне это очень понравилось.
Этот сериал позволяет насладиться настоящей, не размытой реальностью, и это чудесно.
Что отличает «Кумира», так это его новаторский подход к повествованию с запоминающейся музыкой и визуальными красотами.
Сериал «Кумир» можно смотреть на HBO Max, но в России сервис не работает.
А вот что говорили про шоу критики
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