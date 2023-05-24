Критики разгромили сериал «Кумир» с известным певцом The Weeknd

Во время Каннского кинофестиваля показали сериал «Кумир» с известным певцом The Weeknd и дочерью Джонни Деппа в главных ролях. Судя по впечатлениям, шоу совсем не понравилось критикам.

На сайте Rotten Tomatoes у проекта всего 9% свежести. А на Metacritic рейтинг шоу составил всего 27 баллов из 100. Это, конечно же, безумно мало.

Фото: Rotten Tomatoes

Фото: Metacritic

Критики недовольны тем, что «Кумир» получился слишком вульгарным. В шоу излишне много сцен с сексом, которые не делают лучше.

«Кумир» очень мрачное и вульгарное шоу. Оно полно нелепых переработанных идей и порнографического секса, который был бы уместен на канале HBO Cinemax, а не на главном канале HBO.

Сценарий, похоже, рассчитан на то, чтобы одурачить зрителей, заставив их думать, что они наблюдают за тем, как работает Голливуд, хотя многое из этого сводится к безвкусным клише.

Аморальность шоу (намеренная или нет) — это одно, но это отвратительная, самооправдывающаяся презентация культуры насилия.

Сюжет шоу рассказывает о молодой певице, которая знакомится с загадочным владельцем ночного клуба. Через какое-то время выяснится, что он возглавляет культ.

Проект стартует в HBO уже 4 июня.