Бурак Дениз рассказал о сюжете турецкого сериала «Два незнакомца»

Турецкий актёр Бурак Дениз раскрыл сюжет сериала «Два незнакомца», который должен выйти в сентябре 2023 года.
«Это будет история о мужчине с неустойчивой психикой, который влюбляется в женщину-прокурора. Это будет интересная история, оригинальная. Мы очень взволнованы.
Для меня это непростая роль. Тяжело играть такого персонажа, который отличается от моих прежних. Непросто следовать сценарию. Но с нами работали тренеры по актёрскому мастерству, мы были одной командой. У нас было отличное взаимодействие со сценаристом, режиссёром. Мы провели много времени с моей партнёршей Ханде Эрчель, у нас было множество бесед.
Горжусь, что мы воссоединились с Ханде. Кажется, прошло семь лет с тех пор, как мы снимались с ней в «Любовь не понимает слов». Конечно, очень приятно вновь работать вместе, и здорово, что мы сейчас встретились с более взрослыми версиями друг друга», — сказал Дениз в интервью турецким журналистам.
- 6 июня 2023
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