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Турецкий сериал Два незнакомца, дата выхода, когда смотреть онлайн, 1 сезон, 1 серия

Бурак Дениз раскрыл примерную дату выхода турецкого сериала «Два незнакомца»
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Турецкий актёр Бурак Дениз рассказал, когда долгожданный сериал «Два незнакомца» появится на телеэкранах.

«Предварительно, сериал выйдет в сентябре. Точная дата пока неизвестна. Но всё идёт хорошо, гладко», — сказал Дениз в интервью турецким журналистам.

Альтернативное название шоу — «Незнакомец внутри». В роли режиссёра выступил Неслихан Есилюрт, известный, в частности, по работе с сериалами «Неверный» и «Запретный плод».

В сериале «Два незнакомца» также снялась актриса Ханде Эрчель, которая впервые вернулась к работе в сериалах после огромного успеха «Постучись в мою дверь» (2020–2021).

Дениз и Эрчель вместе играли в сериале «Любовь не понимает слов», который вышел в 2016 году и также стал большим хитом.

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