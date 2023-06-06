Бурак Дениз раскрыл примерную дату выхода турецкого сериала «Два незнакомца»
Поделиться
Турецкий актёр Бурак Дениз рассказал, когда долгожданный сериал «Два незнакомца» появится на телеэкранах.
«Предварительно, сериал выйдет в сентябре. Точная дата пока неизвестна. Но всё идёт хорошо, гладко», — сказал Дениз в интервью турецким журналистам.
Альтернативное название шоу — «Незнакомец внутри». В роли режиссёра выступил Неслихан Есилюрт, известный, в частности, по работе с сериалами «Неверный» и «Запретный плод».
В сериале «Два незнакомца» также снялась актриса Ханде Эрчель, которая впервые вернулась к работе в сериалах после огромного успеха «Постучись в мою дверь» (2020–2021).
Дениз и Эрчель вместе играли в сериале «Любовь не понимает слов», который вышел в 2016 году и также стал большим хитом.
Комментарии
- 6 июня 2023
-
12:52
-
12:47
-
12:24
-
12:13
-
12:01
-
12:00
-
11:54
-
11:28
-
11:24
-
11:01
-
10:56
-
10:31
-
10:17
-
09:17
-
08:49
-
08:18
-
07:43
-
07:10
-
06:29
-
02:00
- 5 июня 2023
-
22:57
-
21:33
-
21:31
-
20:56
-
20:25
-
20:12
-
19:47
-
19:44
-
19:34
-
19:07
-
18:48
-
18:18
-
17:42
-
17:19
-
16:50
Партнерский контент