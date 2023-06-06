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Команду сняли с Dota Pro Circuit в СНГ за неспортивное поведение и продажу аккаунтов

Организатор региональной лиги Dota Pro Circuit среди команд Восточной Европы Parargon Events сообщил, что победитель квалификации во второй дивизион Not one step back дисквалифицирован с турнира.

В результате расследования выяснилось, что украинский игрок NOSB Игорь Kohxi Михайлищук во время одной из профессиональных игр в августе 2022 года намеренно дал своему герою умереть, чтобы итоговый счет стал чётным (на это принимают ставки в БК).

Видео доступно на YouTube. Права на видео принадлежат European Pro League.

Помимо неспортивного поведения (именно такую причину обозначили Paragon), мидер коллектива b4x4zZz был замечен в продаже аккаунтов Dota 2, что запрещено правилами Valve.

Место Not one step back в сезоне займёт Matreshka, которая закончила квалификацию на третьем месте.