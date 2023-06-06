Первые 20 минут геймплея Amnesia The Bunker — новой части культового хоррора

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Портал IGN выложил ролик с начальным этапом игрового процесса Amnesia: The Bunker — нового релиза в серии ужасов от шведской студии Frictional Games.

Видео показывает традиционно мрачную атмосферу игры и основные элементы геймплея в первые минуты прохождения.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Frictional Games.

Ранее критики не смогли прийти к общему мнению по поводу новой части Amnesia. В некоторых обзорах игру называют достойным продолжением и развитием серии, тогда как другие жалуются на баги, систему крафта и линейность.

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Релиз Amnesia: The Bunker состоялся сегодня, 6 июня. Игра вышла на ПК и консолях, доступна в российском Steam и Game Pass.

Помимо того, предыдущие игры Frictional Games сейчас продают со скидкой: прошлые части Amnesia, а также Penumbra и Soma можно получить дешевле на 85%.