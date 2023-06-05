Критики неоднозначно приняли хоррор Amnesia: The Bunker
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5 июня критики поделились своим мнением об игре Amnesia: The Bunker — новой части культовой серии хорроров от шведской студии Frictional Games. В целом журналисты сходятся на том, что у разработчиков получилась достойная игра, которая почти никак не развивает идеи франшизы.
На агрегаторе Opencritic у проекта 76 баллов из 100. У критиков встречаются диаметрально противоположные мнения: кто-то восторгается системой крафта и атмосферой бункера времён Первой мировой войны, а кому-то эти элементы совсем не пришлись по душе. Кроме того, обозреватели пожаловались на частые баги и другие технические проблемы The Bunker.
Фото: Opencritic
Некоторые отрывки из рецензий критиков
Amnesia: The Bunker — это шаг назад по сравнению с Amnesia: Rebirth. Новинка от Frictional Games визуально скучна, лишена атмосферы и может действовать на нервы разве постоянно телепортирующимся сталкером-врагом.
Amnesia: The Bunker — это более линейный опыт, чем было заявлено, где изобретательность и импровизацию заменили на утомительный менеджмент инвентаря.
Несмотря на отсутствие головоломок, пресную историю и несколько причуд от монстров, в ней есть элементы хорошего хоррора, которые будут держать игроков в напряжении.
Amnesia: The Bunker возвращает серию к истокам Frictional Games с её сильным акцентом на игровой процесс и осязаемые механики.
Amnesia: The Bunker — замечательная игра в жанре ужасов и вдохновляющий следующий шаг для серии.
Релиз Amnesia: The Bunker состоится 6 июня на ПК, консолях и в Game Pass. В игре будет перевод на русский язык.
В демоверсию можно сыграть уже сейчас
Комментарии
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