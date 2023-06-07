Фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» начнут показывать в России c 15 июня

Мировая премьера фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов» состоится 9 июня, однако официальной премьеры в России не будет. Несмотря на это, картина всё равно доберётся до страны, но с небольшой задержкой.

В крупных городах страны картину начнут показывать с 15 июня. В Челябинске, например, лента стартует с 22-го числа. Как сейчас происходит с голливудскими лентами, их показ устраивают в качестве предсеансового обслуживания.

Фото: Mori Cinema

Фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» развернётся в 1994 году — основные события развернутся в Перу, где двое археологов вступят в конфликт с древней цивилизацией и столкнутся с трансформерами. появятся Оптимус Прайм, Бамблби и другие.

Главные роли исполнили Мишель Йео, Пит Дэвидсон, Рон Перлман и Энтони Рамос.