Фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» начнут показывать в России c 15 июня

Мировая премьера фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов» состоится 9 июня, однако официальной премьеры в России не будет. Несмотря на это, картина всё равно доберётся до страны, но с небольшой задержкой.
В крупных городах страны картину начнут показывать с 15 июня. В Челябинске, например, лента стартует с 22-го числа. Как сейчас происходит с голливудскими лентами, их показ устраивают в качестве предсеансового обслуживания.
Фото: Mori Cinema
Фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» развернётся в 1994 году — основные события развернутся в Перу, где двое археологов вступят в конфликт с древней цивилизацией и столкнутся с трансформерами. появятся Оптимус Прайм, Бамблби и другие.
Главные роли исполнили Мишель Йео, Пит Дэвидсон, Рон Перлман и Энтони Рамос.
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