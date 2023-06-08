Джонни Депп гордится работой дочери Лили-Роуз Депп в откровенном сериале «Кумир»
Поделиться
Джонни Депп гордится своей дочерью Лили-Роуз Депп. Знаменитый актёр высоко оценил её работу в недавно стартовавшем сериале «Кумир», в котором она играет одну из главных ролей. Депп уверен, что противоречивость сериала идёт ему и его актёрам только на пользу, а его дочь — на правильном пути. Об этом изданию Daily Mail рассказал официальный представитель актёра.
Джонни нравится, что Лили строит собственную карьеру и бросает себе вызов, беря роли, которые её интересуют и проверяют её на прочность. Она не строит карьеру на его успехе. Ему нравится, что она такая сильная личность, особенно сейчас, когда она привлекла дополнительное внимание своей недавней ролью в «Кумире». Он ей гордится.
Ещё до выхода сериала «Кумир» критики разнесли его в пух и прах, а вот аудитория приняла его более сдержанно. Если взглянуть на рейтинг проекта на сайте Rotten Tomatoes, то можно увидеть, что общий рейтинг от аудитории составляет 63%, тогда как от критиков — всего 26%.
Материалы по теме
Сюжет шоу рассказывает о молодой певице, которая знакомится с загадочным владельцем ночного клуба. Через какое-то время выяснится, что он возглавляет культ.
Комментарии
- 8 июня 2023
-
17:51
-
17:21
-
16:54
-
16:25
-
15:57
-
15:25
-
14:59
-
14:29
-
13:54
-
13:27
-
13:01
-
12:52
-
12:19
-
12:15
-
11:54
-
11:37
-
11:23
-
11:03
-
10:59
-
10:36
-
10:33
-
09:31
-
09:07
-
08:30
-
07:43
-
07:11
-
06:40
-
06:00
-
00:12
- 7 июня 2023
-
21:53
-
21:21
-
20:48
-
20:45
-
20:15
-
19:50
Партнерский контент