Джонни Депп гордится работой дочери Лили-Роуз Депп в откровенном сериале «Кумир»

Джонни Депп гордится своей дочерью Лили-Роуз Депп. Знаменитый актёр высоко оценил её работу в недавно стартовавшем сериале «Кумир», в котором она играет одну из главных ролей. Депп уверен, что противоречивость сериала идёт ему и его актёрам только на пользу, а его дочь — на правильном пути. Об этом изданию Daily Mail рассказал официальный представитель актёра.

Джонни нравится, что Лили строит собственную карьеру и бросает себе вызов, беря роли, которые её интересуют и проверяют её на прочность. Она не строит карьеру на его успехе. Ему нравится, что она такая сильная личность, особенно сейчас, когда она привлекла дополнительное внимание своей недавней ролью в «Кумире». Он ей гордится.

Ещё до выхода сериала «Кумир» критики разнесли его в пух и прах, а вот аудитория приняла его более сдержанно. Если взглянуть на рейтинг проекта на сайте Rotten Tomatoes, то можно увидеть, что общий рейтинг от аудитории составляет 63%, тогда как от критиков — всего 26%.

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