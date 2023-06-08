Square Enix представила трейлер Final Fantasy 7 Rebirth — игра выйдет в начале 2024 года
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На презентации Summer Game Fest 2023 компания Square Enix представила новый трейлер Final Fantasy 7 Rebirth — продолжения ремейка Final Fantasy 7. В небольшом ролике показали завязку продолжения: действие происходит через пять лет после событий оригинала, а главным героем вновь выступит Клауд Страйф.
Видео доступно на YouTube-канале Final Fantasy. Права на него принадлежат Square Enix.
Кроме того, авторы назвали примерную дату выхода ролевого экшена — игра поступит в продажу в начале 2024 года эксклюзивно на PS5.
Summer Game Fest 2023 называют важнейшей игровой презентацией лета 2023 года. Мы собрали все самые главные анонсы с церемонии в отдельный материал — обязательно ознакомьтесь с ним, чтобы ничего не пропустить.
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