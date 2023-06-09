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Продажи видеокарт NVIDIA и AMD обвалились до минимума за 18 лет

Продажи видеокарт NVIDIA и AMD обвалились до минимума за 18 лет
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По данным аналитической компании Jon Peddie Research, рынок настольных видеокарт продолжает своё падение. За первый квартал 2023 года было продано всего 6,3 млн графических чипов, что на 12,6% меньше, чем за предыдущий квартал, и на 38,2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Более того, это абсолютный антирекорд последних 18 лет: в 2005 году за аналогичный квартал было продано около 20,2 млн видеокарт, а худшим результатом до этого был третий квартал 2022 года: тогда покупатели приобрели 6,8 млн чипов.

График продаж видеокарт по кварталам с 2005 года

График продаж видеокарт по кварталам с 2005 года

Фото: Jon Peddie Research

Постепенное падение продаж видеокарт в Jon Peddie Research объясняют тем, что люди начали тратить куда меньше денег на компьютерную технику из-за инфляции и опасений быть уволенными на фоне массовых сокращений в крупных компаниях. Люди предпочитают приобретать в том числе подержанные товары прошлого поколения с большими скидками, склады с которыми оказались переполнены после окончания криптовалютного бума.

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