Педро Паскаль до сих пор не посмотрел финал первого сезона The Last of Us

Звезда сериала The Last of Us Педро Паскаль до сих пор не посмотрел финальный эпизод шоу. Он признался, что привязался ко всей съёмочной команде и коллегам актёрам, поэтому он хочет, чтобы его вовлечённость в первый сезон не заканчивалась хотя бы таким странным образом.

Я ничего не делал раньше в течение такого количества времени, поэтому моя привязанность к этому опыту странная. Для парня, которому уже под 50, важно чувствовать эту очень невинную, полусерьёзную привязанность к опыту, который уже закончился…

Паскаль признался в любви к исполнительнице роли Элли Белле Рэмзи, шоураннеру Крейгу Мазину и ко всем членам команды создателей шоу.

Актриса Белла Рэмзи недавно рассказала, что второй сезон сериала The Last of Us выйдет более мрачным, чем первый, а производство продолжения стартует в конце этого года.