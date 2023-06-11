Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анонсирована Star Wars: Outlaws — новая игра по «Звёздным войнам»

Анонсирована Star Wars: Outlaws — новая игра по «Звёздным войнам»
Комментарии

В рамках презентации Xbox Showcase анонсирована новая игра по вселенной «Звёздных войн» — Star Wars: Outlaws от Ubisoft.

Это будет сюжетная игра с открытым миром, события которой развернутся до Return of the Jedi. Пока подробностей немного, но детали о релизе обещают раскрыть уже завтра на конференции Ubisoft.

Star Wars: Outlaws выйдет на консолях Xbox Series в 2024 году.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Xbox Showcase — важнейшая презентация игрового отдела Microsoft. Трансляция с показом геймплея и других деталей новых проектов проходит на YouTube, Twitch и других площадках. «Чемп.PLAY» следит за ходом ивента — главные новости с презентации можно увидеть в материале ниже.

Материалы по теме
Начинается прямой эфир презентации Microsoft с большим показом Starfield — LIVE
Live
Начинается прямой эфир презентации Microsoft с большим показом Starfield — LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023