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В Starfield будет продвинутый редактор персонажей — характер будет влиять на геймплей

В Starfield будет продвинутый редактор персонажей — характер будет влиять на геймплей
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Во время большой презентации, посвящённой игре Starfield, разработчики рассказали о детализированном редакторе персонажей в их проекте.

В Starfield будет гибкая система, которая позволит создать любого героя — очень много настроек посвящены различным элементам внешности.

Фото: Bethesda

При этом игрок получит возможность выбрать биографию и черты характера персонажа. Ожидается, что это будет влиять на механики геймплея и диалоги. Характер будет давать как положительные, так и отрицательные эффекты.

Фото: Xbox

Напомним, релиз Starfield намечен на 6 сентября, ролевая игра в космическом сеттинге выйдет на ПК и Xbox Series X/S. Это первый серьёзный проект Bethesda после VR-версии The Elder Scrolls V и Fallout 76, вышедших в 2018 году.

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