«Веном 3» выйдет в октябре 2024 года — Variety
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Актриса Джуно Темпл заявила, что она совсем скоро начнёт сниматься в фильме «Веном 3». Точной даты начала производства она не назвала, однако съёмки точно стартуют до конца июня.
Кроме того, появилась и первая информация о дате релиза картины. По данным Variety, мировая премьера «Венома 3» намечена на октябрь 2024 года. При этом Sony всё ещё может отложить релиз в случае проблем на производстве, включая потенциальную приостановку съёмок на фоне забастовки сценаристов США.
Режиссёром триквела выступит Келли Марсел — ранее именно она была главным сценаристом первых двух частей. Оператором ленты выступит Фабиан Вагнер, известный по «Лиге справедливости», «Шерлоку» и «Игре престолов». Что касается сюжета, то он до сих пор держится в секрете.
Рассказываем о новинках июня
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