Фильм «Джон Уик 4» официально вышел в онлайне в России

С сегодняшнего дня боевик «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли можно официально посмотреть в онлайне в России через «Кинопоиск». Картина доступна для тех, у кого есть подписка.

Фото: Кинопоиск

«Джон Уик 4» — четвёртая часть известной франшизы про наёмного убийцу Джона Уика, которого сыграл Киану Ривз. Новая часть рассказывает о том, как отошедший от дел Уик бросает вызов новым соперникам в лице преступных кланов.

«Джон Уик 4» официально вышел в кинотеатрах России, поскольку Lionsgate продала права на прокат фильма в стране, поэтому картина также получила официальный дубляж. Лента собрала отличные отзывы от критиков и зрителей, а фанаты уже ждут пятую часть, в которой вновь увидят любимого Киану Ривза в образе Уика.