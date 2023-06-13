Фильм «Джон Уик 4» официально вышел в онлайне в России
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С сегодняшнего дня боевик «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли можно официально посмотреть в онлайне в России через «Кинопоиск». Картина доступна для тех, у кого есть подписка.
Фото: Кинопоиск
«Джон Уик 4» — четвёртая часть известной франшизы про наёмного убийцу Джона Уика, которого сыграл Киану Ривз. Новая часть рассказывает о том, как отошедший от дел Уик бросает вызов новым соперникам в лице преступных кланов.
«Джон Уик 4» официально вышел в кинотеатрах России, поскольку Lionsgate продала права на прокат фильма в стране, поэтому картина также получила официальный дубляж. Лента собрала отличные отзывы от критиков и зрителей, а фанаты уже ждут пятую часть, в которой вновь увидят любимого Киану Ривза в образе Уика.
Если вы любите некогда великую франшизу Майкла Бэя
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