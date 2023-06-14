В GTA Online начали продавать автомобили за реальные деньги

13 июня для GTA Online вышло обновление San Andreas Mercenaries, которое добавило в игру новые события, оружие и многочисленные улучшения на основе отзывов геймеров. Кроме того, Rockstar неожиданно удалила из проекта 180 автомобилей, толком не объяснив причины своего решения.

Сразу после релиза апдейта игроки заметили, что некоторые из пропавших единиц техники стали доступны подписчикам сервиса GTA+, который обходится им в $ 6 в месяц. При этом автомобили могут приобрести за внутриигровую валюту только платные пользователи: обычные игроки не смогут купить их без подписки.

Фанаты GTA Online приняли эту новость с большим негативом. Они обвиняют авторов в жадности и недоумевают, как разработчики могли пойти на такой шаг спустя почти 10 лет после релиза проекта. Сама Rockstar пока не комментировала ситуацию.