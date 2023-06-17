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Вышел патч 7.33d в Dota 2: ослабили Windranger и Medusa

Вышел патч 7.33d в Dota 2: ослабили Windranger и Medusa
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16 июня команда разработки Dota 2 из студии Valve выпустила обновление 7.33d. Балансный патч изменил характеристики ряда персонажей и предметов.

Так, для сборки Octarine Core больше не нужен Perseverance — вместо него используются два Void Stone, а предмет даёт только регенерацию Маны, но не здоровья. Также было снижено восстановление здоровья от Ring of Health и Vanguard.

Также были ослаблены многие актуальные в прошлой версии герои: среди них Medusa, Pangolier, Windranger, Abbadon и Marci. В то же время непопулярные Lina, Nature's Prophet и другие получили незначительные баффы.

Полный список изменений можно найти на официальном сайте.

Основное обновление 7.33 вышло в Dota 2 во второй половине апреля. Была значительно расширена игровая карта, а также переработаны отдельные ключевые механики.

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