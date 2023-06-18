Эксперт остался в восторге от видеокарты Intel Arc A750

Технологический редактор Digital Foundry Ричард Лидбеттер провёл подробное техническое сравнение трёх среднебюджетных видеокарт — Intel Arc A750, AMD Radeon RX 7600 и NVIDIA RTX 3060. Эксперту очень понравилась карта Arc A750. По его словам, она во многих случаях повышает производительность в топовых играх, при этом стоит дешевле конкурентов. По его словам, Intel заметно улучшила показатели и совместимость своего видеочипа.
Dying Light 2 c трассировкой лучей на «высоких» настройках
При разрешении 1080p Arc A750 выдаёт в Dying Light 2 частоту кадров на 19% больше, чем RTX 3060, и более чем на 25% больше, чем RX 7600.
Фото: Digital Foundry
Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей на «ультра» настройках
В Cyberpunk 2077 карта Arc A750 показала себя на 45% лучше, чем RX 7600.
Фото: Digital Foundry
Control с трассировкой лучей на «высоких» настройках
В игре Control видеокарта Arc A750 показала себя на на 16% лучше RTX 3060 и на 26% лучше RX 7600.
Фото: Digital Foundry
Cyberpunk 2077 без трассировки лучей на «ультра» настройках
На таких «ультрах» в Cyberpunk 2077 карта Arc A750 на 5,7% показала себя лучше RTX 3060, но на 23% хуже RX 7600.
Фото: Digital Foundry
Control без трассировки лучей на «высоких» настройках
В Control без трассировки лучей на «высоких» настройках Arc A750 на 26% оказалась лучше и RTX 3060, и RX 7600.
Фото: Digital Foundry
Forza Horizon 5 без трассировки лучей на «экстремальных» настройках
Arc A750 с 8 ГБ видеопамяти в Forza Horizon 5 без трассировки лучей на «экстремальных» настройках заметно уступила RTX 3060 и RX 7600.
Фото: Digital Foundry
Ричард Лидбеттер пришёл к выводу, что среди тестируемых карт нет явного лидера. Arc 750 дешевле и обладает более высокой RT-производительностью. RX 7600 хороша, но только если в играх отключена трассировка лучей. RTX 3060 тоже отлично работает, но стоит дороже конкурентов.
Сравнение видеокарт Intel Arc A750, AMD Radeon RX 7600 и NVIDIA RTX 3060
Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат Digital Foundry.
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