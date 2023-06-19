Авторы Alan Wake 2 не боятся конкуренции с «Человеком-пауком 2» и Assassin's Creed Mirage
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Конец года обещает стать очень насыщенным на различные игры. Почти в одно и то же время выходят Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage и «Человек-паук 2». У более крупных игр, само собой, шансов на успешный старт больше.
Разработчики Alan Wake 2 из студии Remedy отметили, что они не боятся конкуренции с новой Assassin's Creed и «Человеком-пауком 2», поскольку для команды важнее сделать достойный проект.
Ну, конкуренция есть всегда, верно? В данный момент нас сильно волнует лишь создание лучшей игры. Это, в конечном счёте, самое главное. А потом уже можно посмотреть на всё остальное.
Alan Wake 2 — сиквел Alan Wake, который расскажет о новых приключениях писателя Алана Уэйка. Также геймеры смогут сыграть за агента ФБР Сагу Андерсон.
Релиз игры намечен на 17 октября, Assassin's Creed Mirage выйдет 12 октября, а «Человек-паук 2» ожидается 20 числа.
Это было бы взаимное сотрудничество
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